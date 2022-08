Alerta: malecón; riesgo

"Se está haciendo este malecón que no estaba contemplado en el plan de desarrollo de la Laguna La Escondida, y hay una ley que debe respetarse, sobre todo en el tema ecológico" Guillermo Acebo, Cmic Reynosa

El presidente local del gremio, Guillermo Acebo Salman explicó que el proyecto alterará también el tránsito de aves.

"Se está haciendo este malecón que no estaba contemplado en el plan de desarrollo de la Laguna La Escondida, y hay una ley que debe respetarse, sobre todo en el tema ecológico, que dice no debe colocarse concreto ni realizar obras dentro de lo que es un vaso regulador y que en tiempos de lluvia permite controlar para que no haya inundaciones aguas abajo", advirtió.

Y enfatizó:

"Por supuesto que faltan obras, pero no un malecón, que alteraría también la llegada de aves".

"Por supuesto que faltan obras, pero no un malecón, que alteraría también la llegada de aves"

A través de letreros como "Reynosa contará con un espacio único" se promueve la construcción del malecón por autoridades estatales, cuya imagen promocional incluye espacios peatonales, de descanso, ciclopista, así como de recreación familiar.

EL MAÑANA ha recopilado información acerca de este proyecto que conectará de forma directa hacia el nuevo Centro de Convenciones y Parque Cultural.

La ficha técnica indica que en mil 67 metros se tendrá una vista directa a la Laguna La Escondida.

Pero al evaluarlo, la CMIC insistió en los riesgos del proyecto. "No he visto ningún señalamiento de los ambientalistas por esta nueva obra que comenzó a construirse hace ya algunos meses", insistió Guillermo.

El año pasado los alrededores de la Laguna La Escondida fueron parte de las zonas declaradas como desastre, tras diversas tormentas alcanzando más del metro y medio de altura; además, durante el huracán "Hanna", habitantes de colonias tuvieron que ser rescatados en lancha.

"Lo que sí se requiere y se seguirá requiriendo es controlar el desarrollo urbano, sobre todo el de la parte noroeste, porque la gente va rellenando poco a poco y hay quienes ya tienen rellenos de hasta 60 metros; esto es algo que sí se debe controlar y que deben revisar los tres órdenes de gobierno.Nadie puede deslindarse", manifestó.

"Los eventos que pasaron años atrás de inundación les llamábamos únicos o extraordinarios, pero la naturaleza nos está enseñando que con pocas pulgadas de lluvia ya hay más de 50 colonias que se inundan, sobre todo en zonas bajas.Lo ideal sí hubiera sido generar proyectos de captación para aprovechar el vaso regulador, obras hidráulicas, luego ya la recreación".

A través de la página del gobierno estatal se indica que el proyecto tiene un costo superior a los 105 millones de pesos, y que la fecha de término proyectada es antes de que termine la actual administración estatal.

Los constructores de Reynosa advierten de los graves riesgos, inundaciones y afectación a las aves.