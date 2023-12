Alzan voz por desaparecidos

Al grito de: ¡No desaparezcan a nuestros desaparecidos! ¡No a la revictimización! entre otras consignas, un grupo de manifestantes pertenecientes a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la ciudad, integrantes de los colectivos amor por los desaparecidos y colectivo nacional 10 de marzo, marcharon el día de ayer alrededor de las once de la mañana de la plaza principal a las inmediaciones del puente internacional Reynosa-Hidalgo.

Deteniendo el tráfico vehicular hacia los Estados Unidos durante una hora, se apostaron haciendo una línea, en donde pidieron ser escuchados por autoridades y uniéndose así al pronunciamiento a nivel nacional que se hizo por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas de todo el país.

La intención de esta marcha y bloqueo ¨la haremos sobre todo para que llegue a hasta el presidente y pueda ver que estamos unidos todos los colectivos y nos estamos manifestando en contra de sus declaraciones, dijo Edith González, integrante del colectivo amor por los desaparecidos al iniciar la marcha y posterior bloqueo.

Esto ante el informe presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de Diciembre, a través de la Secretaría de Gobernación Luisa Maria Alcalde, en donde anunció un posible reconteo de desaparecidos. Por otro lado mediante un comunicado rechazaron el informe presentado por el Presidente sobre la supuesta actualización de las cifras de personas desaparecidas sin transparencia desaparecen a las personas desaparecidas.

Exigieron que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades y las comisiones de búsqueda nacional y locales busquen a los más de 110 mil mujeres y hombres, niñas y niños, y adolescentes desaparecidos en el país.

En el informe presentado el 14 de diciembre en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador sobre el supuesto censo realizado por el gobierno federal a través de los servidores de la Nación, violentando así los supuestos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se miente acerca de que las personas desaparecidas registradas se reducen a 12 377.

Asimismo denunciaron la falta de transparencia en las cifras de personas, violando los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados.

Marchan para darles voz a los desaparecidos, integrantes de los colectivos Amor por los desaparecidos y colectivo nacional 10 de marzo.

Rechazamos categóricamente dicho informe porque desaparece a los desaparecidos, leyó en voz alta otro de los representantes del colectivo amor por los desaparecidos José Andrés Méndez Ñeco, No aceptamos que reduzcan a 12, 377 personas que dicen se ha confirmado su desaparición, No aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26,090, No aceptamos que de 32,022 personas digan que no tienen indicios para buscarlas.

Denunciamos la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que supuestamente depuraron el registro, así como la falacia de las cifras que presentan como resultado, porque además es una incongruencia que digan que son 12 377 personas desaparecidas confirmadas mientras que en los servicios médicos forenses y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar lo que significa que están desparecidas.

Exigieron al gobierno federal que en lugar de desaparecer a sus desaparecidos, con carácter de urgente se elabore, conforme lo establece la legislación en materia desaparición, un plan y un proyecto para la búsqueda de todas las más de 110 mil 964 personas desaparecidas, así como la identificación de los más de 56 mil personas sin identificar como lo hacen las leyes y protocolos nacionales internacionales para atender la crisis de desapariciones que existe actualmente.

Exigieron que se cumpla con sus derechos adquiridos, como lo son las medidas de ayuda por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como una disculpa pública por parte del presidente por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de su lucha, exigimos que se busque a las casi 111 mil personas desaparecidas y no las vuelva a desaparecer.