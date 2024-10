Levantan firmas contra directora en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de Reynosa

Personal docente de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas en Reynosa trabaja bajo protesta señalando a la directora del plantel por acoso laboral y faltas de respeto hacia los maestros, inconformidad a la que se sumaron padres de familia quienes ya levantaron firmas para exigir su destitución.

Ayer fue colocada una manta en la que las y los profesores de esta institución ubicada en la colonia Valle Verde, manifiestan su inconformidad y solicitan la intervención de las autoridades para que solucionen el conflicto.

Representantes de la mesa directiva de la sociedad de padres de familia, destacaron que desde la llegada de la directora comenzaron a presentarse conflictos toda vez que se han cancelado eventos escolares o los que se realizan se llevan a cabo sin tomar en cuenta a maestros ni tutores.

"No se le está tomando en cuenta a los maestros en las actividades que se tienen que hacer para la escuela, hay acuerdos que se comunican y no los respeta, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo siempre y cuando la directora cambie para los maestros", comentó la presidenta de la sociedad de padres de familia.

Al lugar acudió personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para tratar de dialogar con ambas partes y solucionar el conflicto, sin embargo únicamente pudieron escuchar el sentir de los profesores ya que la directora no se encontraba en el plantel.

"No está la maestra, no pudimos entablar un diálogo, ahorita nada más pudimos platicar con los compañeros maestros, pues nada más lo que tenemos ahí es la manera de comportar de la maestra, del ser con los compañeros y no respetar la antigüedad", comentó el secretario general de la Delegación D159 Josué Marroquín, acompañado de la secretaria de Conflictos Erika Castillo.

Cabe señalar que tanto maestros como padres de familia aún no reciben una respuesta oficial por parte de autoridades ya sea sindicales o de la Secretaría de Educación, por lo que acordaron reunirse nuevamente este martes en las instalaciones del plantel, mientras tanto, la puerta de la oficina de dirección fue sellada con soldadura para impedir el ingreso de la directora.

Maestros y padres de familia sellan con soldadura la puerta de la dirección.