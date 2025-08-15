Prevén lluvias y vientos por disturbio tropical en frontera de Tamaulipas

Sumario: Autoridades llaman a extremar precauciones ante la llegada del sistema tropical, que dejará lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos.

La corporación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa alertó que, durante las próximas horas y hasta la mañana del sábado, el sistema tropical #98L provocará lluvias intermitentes, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento de entre 25 y 45 kilómetros por hora, principalmente en Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa.

La actividad se desplazará gradualmente y algunos eventos podrían ser localmente fuertes y de corta duración.

Las imágenes de radar muestran que el disturbio tropical ya ingresó al norte de Tamaulipas y sur de Texas, con lluvias ligeras a moderadas que se extienden desde Matamoros hacia Reynosa, condición que podría mantenerse hasta el final de la tarde.

Recomendaciones de Protección Civil: