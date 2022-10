Promete AMLO intervenir en problema del lirio acuático

El lirio acuático contamina, bloquea el oxígeno del agua y es nocivo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidir su conferencia mañanera en Tamaulipas y anunciar que solicitará la cooperación del gobernador Américo Villarreal Anaya para intervenir en la solución a la invasión del lirio en el Canal Anzaldúas de Reynosa.

El mandatario nacional precisó que es competencia de la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua resolverlo, y dejó claro su compromiso de intervenir en este caso en particular. El tema fue uno de tantos expuestos ante el presidente.

"El lirio acuático no es grave, nos han dicho que no generarán inundaciones, que en otros lugares existe y no se quejan, aquí es porque no están acostumbrados a verlo", dijo el alcalde.