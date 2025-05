UNPF Reynosa respalda la prohibición de celulares en escuelas

La dirigencia local de la UNPF manifiesta estar en favor de que no se utilicen celulares por parte de los educandos en horas de clase, porque a la escuela se va a aprender y a convivir con el resto de sus compañeros a la hora del recreo.

Guillermo Rodríguez Leal, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Reynosa, calificó de positiva la medida dispuesta por el Congreso del Estado por cuanto a prohibir el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas de nivel básico.

"Es importante evitar el uso de celulares en niños y adolescentes porque apenas están desarrollando su criterio, preferencia y gustos", sostuvo.

Destacó la importancia de que los educandos deben ser guiados y encauzados por los valores y la convivencia familiar y no deben regirse por lo que diga un video de Youtube o el comentario de alguna red social o una información de la que no se tiene un control de lo que se menciona en ella.

"Pero así como hay muchas ventajas en el uso del dispositivo en cuestión, también hay muchas desventajas, sobre todo en esas edades y, bueno, hay que tener mucho cuidado y mucho control cuando en casa los utilizan los niños y adolescentes.

A la escuela se va a aprender, a convivir, a tener una vida de estudio y convivencia, pero no se va a ver un celular o una red social, a eso definitivamente no se va a la escuela", repitió.

Por tanto, insistió en estar a favor de que no se utilice el celular en horas de clase "Porque no tendría para qué llevarse ese aparato y, si alguna vez se permitió en alguna escuela, nunca debió haberse permitido, y entonces hay que hacer énfasis de que la Secretaría de Educación Pública colabora muy bien con los padres y madres de familia y estamos promoviendo que el tiempo libre que tengan en la escuela sea para salir a jugar, a convivir, a reír, pero no a estar dentro de una red social", finalizó.

Creo que la medida tiene muchas cosas positivas, hay que ver lo que dice la ley, pero de entrada tiene connotaciones positivas y eso es muy bueno en lo general, apuntó finalmente Rodríguez Leal.