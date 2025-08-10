Anuncian campaña para detectar Hepatitis "C"

Autoridades de Salud en Tamaulipas anunciaron la realización de 100 mil pruebas para la detección de casos de Hepatitis "C" en la población

Dieron a conocer que la prioridad es la detección oportuna de esta enfermedad que es curable.

Señalaron que este programa se desarrollará en todo los municipios de Tamaulipas.

A las personas se les hará una prueba de sangre y en menos de 5 minutos se confirma o descarta la enfermedad.

Indicaron que después de seis meses se les aplicará una segunda prueba para dar de alta al paciente