Anuncian campaña para detectar Hepatitis "C"Aseguran autoridades de salud que la enfermedad es curable si se detecta a tiempo
Autoridades de Salud en Tamaulipas anunciaron la realización de 100 mil pruebas para la detección de casos de Hepatitis "C" en la población
Dieron a conocer que la prioridad es la detección oportuna de esta enfermedad que es curable.
Señalaron que este programa se desarrollará en todo los municipios de Tamaulipas.
A las personas se les hará una prueba de sangre y en menos de 5 minutos se confirma o descarta la enfermedad.
Indicaron que después de seis meses se les aplicará una segunda prueba para dar de alta al paciente
EL MAÑANA RECOMIENDA