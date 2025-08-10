Reynosa

Anuncian campaña para detectar Hepatitis "C"

Aseguran autoridades de salud que la enfermedad es curable si se detecta a tiempo
  • Por: Ciro Ibarra
  • 10 / Agosto / 2025 -
Realizarán campaña intensiva para detectar Hepatitis "C".

Autoridades de Salud en Tamaulipas anunciaron la realización de 100 mil pruebas para la detección de casos de Hepatitis "C" en la población

Dieron a conocer que la prioridad es la detección oportuna de esta enfermedad que es curable.

Señalaron que este programa se desarrollará en todo los municipios de Tamaulipas.

A las personas se les hará una prueba de sangre y en menos de 5 minutos se confirma o descarta la enfermedad.

Indicaron que después de seis meses se les aplicará una segunda prueba para dar de alta al paciente

