Infundio arruinó carrera de un profesor ejemplar

Yo agradezco y aplaudo a las mujeres de este colectivo por lo que hicieron, reconocer que se equivocaron; ojalá que sirva para que construyan una mejor versión´´. Francisco Salinas, Profesor

Pero en el camino, el docente, quien cuenta con más de 23 años de servicio, se quedó sin empleo; por lo que todavía enfrenta una lucha legal con la preparatoria ´General Francisco Múgica´, que lo despidió a meses de jubilarse.

"Lo que ocurrió con las feministas hacia mí fue un atropello; cada comentario que colocaron ahí para desprestigiarme me afectó, al grado que me quedé sin empleo. El 24 de noviembre del 2020 es una fecha que no olvidaré; hoy a más de año y medio he ganado, me han reconocido inocente, tengo esta disculpa pública, donde ellas reconocen que la supuesta víctima mintió, inventó todo", precisó el docente.

Con la disculpa pública se pronunció satisfecho y como parte de un precedente con el que se pueda concientizar acerca de la importancia e impacto de las redes sociales.

Además de la necesidad de que dentro de las escuelas existan psicólogos que atiendan oportunamente las necesidades estudiantiles.

Mientras tanto espera los tiempos en los que la institución educativa responda sobre su reinstalación, donde se desempeñó también como activista, a través del grupo "Cuenta conmigo".

"Yo agradezco y aplaudo a las mujeres de este colectivo por lo que hicieron, reconocer que se equivocaron, ojalá que sirva para que construyan una mejor versión, porque su lucha es correcta, justa y necesaria; a mí no me interesa tener un pleito legal más allá, porque soy catedrático.

Lo que quiero es apoyar en la construcción de mejores seres humanos, sociedad, que tengan una formación con valores, con herramientas de virtudes", externó.

A sus 60 años, el profesor Salinas Alanís cuenta con varios reconocimientos académicos y continúa colaborando en la formación de jóvenes estudiantes.