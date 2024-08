Sin quejas por útiles escolares en la Profeco Reynosa

El Mañana / Staff.- A pocos días del regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Reynosa, bajo la dirección de José Luis Márquez Sánchez, ha informado que hasta la fecha no se han registrado quejas o denuncias contra establecimientos dedicados a la venta de útiles escolares en la zona nororiente. No obstante, la institución no descarta la posibilidad de que surjan inconvenientes una vez iniciado el ciclo escolar, por lo que hace un llamado a los padres de familia para que realicen una revisión exhaustiva antes de adquirir los insumos necesarios.

Márquez Sánchez destacó la importancia de que los padres verifiquen la calidad de los útiles escolares antes de su compra. "Hasta el momento no hemos recibido quejas formales relacionadas con los útiles escolares, pero invitamos a los padres a revisar cuidadosamente los productos que compran. Asegurarse de que estos cumplan con los estándares de calidad es fundamental para evitar problemas a futuro," señaló el funcionario.

Profeco también ha recomendado consultar la revista del consumidor del mes de agosto, que incluye una lista de productos escolares que han cumplido con las normas de calidad y seguridad. Entre los artículos evaluados se encuentran cuadernos, gomas, pegamento, tijeras, entre otros. Esta revista puede servir como una guía útil para los padres al momento de seleccionar los útiles escolares para sus hijos.

Desde el mes pasado, Profeco ha estado realizando una vigilancia constante a nivel nacional sobre los precios de los productos escolares. Esta medida busca asegurar que los precios sean justos y que no se presenten prácticas comerciales abusivas por parte de los

proveedores. Además, para aquellos padres que han optado por inscribir a sus hijos en escuelas particulares, Profeco recuerda que tienen derecho a revisar ciertos aspectos importantes antes de formalizar la inscripción. Los aspectos a verificar incluyen:

La contratación y la clave de registro de la escuela ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), las cuotas de inscripción y cualquier otro costo adicional relacionado con el transporte escolar, servicio de alimentos y uniformes, el reglamento escolar y políticas sobre donativos y cuotas. Asimismo, los padres tienen el derecho a recibir una explicación clara sobre los términos y condiciones al finalizar la relación con el alumno, en caso de ser necesario.

La intervención de Profeco es crucial para proteger los derechos de los consumidores y garantizar una experiencia justa y transparente durante la temporada de regreso a clases. Se alienta a los padres de familia a mantenerse informados y a hacer valer sus derechos para asegurar un entorno educativo de calidad y libre de inconvenientes.