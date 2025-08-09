Sufren niños y jóvenes problemas de la vista

Se incrementan los problemas de la visión entre la población juvenil e infantil, a consecuencia de la utilización de la tecnología que es más indispensable entre este sector de la población.

Alfredo Juárez Maldonado, presidente del Club de Leones Reynosa Internacional, comentó que el estar diariamente en los teléfonos celulares, computadora o tabletas, afectan la visión de los niños y de los jóvenes, por lo que invitó a las familias a que los lleven a revisión.

"Los niños de primero a cuatro grado tienen problemas de la visión, las causas el uso de aparatos como el celular, la tablet, seguimos con nuestra brigada permanente de detección de cataratas, carnosidad, así como de otros padecimientos visuales", dijo.

La agrupación social cuenta con un programa de atención visual que ofrece valoraciones y cirugías, para hacer una detección temprana.

Señaló que semanalmente se traslada a 50 pacientes a Guadalupe, Nuevo León donde son atendidos por especialistas y algunos sometidos a operaciones.

El servicio está disponible de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en las instalaciones ubicadas en la calle Michoacán número 540, colonia Rodríguez.



