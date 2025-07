Urgen a CFE conexión para garantizar clases

La Escuela Primaria "Naciones Unidas", ubicada en la colonia Satélite, hizo un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que concluya la obra que permitirá suministrar energía eléctrica de forma adecuada al plantel, misma que debió estar terminada desde el pasado 31 de mayo.

"Están vueltas y vueltas; en esta semana van tres veces que me llaman. El ingeniero encargado de la obra me dice que ya vienen, pero que Comisión no les autoriza. Nosotros necesitamos la luz, ya está la obra, sólo falta conectarla", declaró el director del plantel, Mtro. Federico Quilantán Chávez.

Actualmente, la escuela enfrenta constantes fallas debido a que el interruptor térmico instalado no es de la capacidad adecuada, por lo que el personal debe reiniciarlo alrededor de 10 veces al día. La solución provisional que sugieren servicios particulares de electricidad sería reemplazar el térmico por uno de mayor capacidad, con un costo aproximado de 35 mil pesos, en contraste con los 4 mil pesos que costó el actual; sin embargo, el director advierte que sería un gasto innecesario, ya que la instalación se volvería obsoleta en cuanto la CFE concluya la conexión al transformador dedicado.

"Esos recursos se necesitan para atender otras problemáticas de la escuela. Gastar esa cantidad sería un retroceso, cuando lo que realmente falta es que conecten la obra ya terminada", añadió.

La situación ha comenzado a impactar actividades administrativas clave. Durante la jornada de inscripciones, realizada ayer, los docentes apoyaron a los padres de familia desde distintos salones, pero enfrentaron varios apagones que, según el director, podrían generar desconfianza entre las familias que desconocen la causa real y afectar la matrícula para el próximo ciclo escolar.

Además, la dirección denuncia que durante la ejecución de la obra se han generado daños a la infraestructura del plantel, como puertas y aceras rotas, los cuales tampoco han sido reparados.

Por ello, la institución insta a la CFE a finalizar la conexión eléctrica de forma segura y a asumir la responsabilidad de los daños ocasionados para poder arrancar el próximo ciclo escolar sin contratiempos y garantizar mejores condiciones de aprendizaje para todos los alumnos.

