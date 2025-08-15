Inicia una campaña intensiva para la prevención del dengue

En el marco de la segunda jornada de lucha contra el dengue 2025 la cual inicio el pasado 11 de agosto y esperan concluir el día 17 del mismo mes, se llevó a cabo el arranque de una brigada intensiva de vacunación y fumigación en las instalaciones de la escuela primaria Lauro Aguirre, ubicada en la colonia Benito Juárez, donde se dieron cita personal de salud y vectores.

Sabemos que el mosquito, la larva se forma en agua limpia no en agua sucia entonces invitamos a que la población que nos ayuden con ese tipo de estrategias" Iliana Villarreal Cantú Responsable de salud

Dichas acciones tienen como objetivo detener y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, principalmente en los sectores donde ya se han registrado casos, como lo es Rincón de las Flores, Balcones de Alcalá y Benito Juárez, así lo mencionó Iliana Villarreal Cantú, titular de la jurisdicción sanitaria, quien declaró que actualmente en Reynosa, se cuenta con 10 positivos reportados, los cuales se han atendido desde caso, sin necesidad de ser hospitalizados.

Invitan a la población a formar parte de esta jornada de salud, limpiando sus patios, sacando cacharros, en caso de que cuenten con agua acumulada, colocarle abate y taparla, "sabemos que el mosquito, la larva se forma en agua limpia no en agua sucia entonces invitamos a que la población que nos ayuden con ese tipo de estrategias y que sean parte y promotores de la salud en sus hogares" detalló Villarreal.

Refirió que el año pasado se contaba con el doble de casos en esta temporada, "realmente si se ha notado el cambio en la cuestión del trabajo y también del compromiso de la sociedad", dijo además del trabajo de vectores, es importante la concientización por parte de la gente, el propósito de poder llevar la fumigación a los hogares, no se logra cumplir al 100% si no existe apoyo desde casa.

Enfatizó que se estará trabajando en el sector seis, casa por casa, durante el día con las máquinas y durante la noche fumigando a través de nebulización, por lo que recomiendan abrir puertas y ventanas, explicó que el veneno que utilizan actualmente no tiene olor y es menos tóxico, sin embargo es igual de efectivo.



