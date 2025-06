Recomiendan protegerse de rayos del sol

Ante el pronóstico de temperaturas cada vez más agresivas en Reynosa para por lo menos los próximos 10 días, autoridades de Salud a nivel local invitan a la población en general a protegerse de manera adecuada de los rayos del sol a los que no deben exponerse por tiempos prolongados ante el riesgo de contraer males como golpe de calor, insolación y deshidratación.

“Tenemos entendido que durante ese tiempo, se registrarán temperaturas que podrían llegar hasta los 39 grados centígrados, con una sensación térmica superior a los 40, por lo que reiteramos las recomendaciones de rigor a la ciudadanía para evitar problemas de salud que podrían llegar a ser graves al grado de que podrían poner en riesgo la vida en caso de no atenderse con rapidez y de manera adecuada”, dijo Iliana Villarreal Cantú.

Es el momento adecuado para que la gente extreme precauciones y tenga especial atención sobre todo en niños y en adultos mayores, señaló la jefa de la Jurisdicción Sanitaria IV.

DEBEN ATENDER SUGERENCIAS

Para evitar un golpe de calor, le decimos a la ciudadanía que es importante protegerse del sol, especialmente la cabeza, usar ropas claras y holgadas y es bueno mantenerse bien hidratado además de no tomar bebidas alcohólicas ni azucaradas. Es conveniente tomar duchas no muy frías y sobre todo, no hacer ejercicio violento en las horas de más calor.

LOS SÍNTOMAS

Los síntomas de un golpe de calor son: hemorragia nasal, pérdida de la conciencia, taquicardia, vómitos, calambres, mareos y dolor de cabeza así como ausencia de sudor.