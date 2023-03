Pide presidente no ´politizar´ problema

Visiblemente nervioso y hasta temeroso, contrario a su habitual actitud rijosa y desafiante, incluso de negar la palabra y descalificar, escuchó los reclamos de las madres de familia que le exigían folios y elaborar el registro de manera presencial y no en línea.

El pasado miércoles, un grupo de empleados municipales formó una muralla alrededor del presidente municipal de Reynosa, a manera de distanciarlo de las manifestantes que reclamaban por las becas escolares; los empleados del ayuntamiento se esforzaron en impedir que se acercaran, pero aún con todo fue imposible; ayer se volvió a repetir la estrategia, pero rebasados en número por las quejosas no tuvieron éxito.

El edil les ofreció que realizaran por segunda ocasión el proceso de inscripción y registro, a lo cual las madres de familia se opusieron, pues le dijeron que estaba planeada para impedir una abierta participación y se entregaban de forma discrecional.

Por varios minutos encaró los reclamos, pero nunca ofreció una solución ni respuesta a las exigencias de las inconformes, que empezaron a lanzarle gritos de "Fraude", "Fraude", "No vamos a votar por ti", "No vamos a reelegirte".

Cuando asomó al diálogo acalorado entre las partes arribó Mauricio de Alejandro, activista ciudadano, quien pretendió interceder por las manifestantes y pedir una atención y respuesta.

Peña Ortiz tuvo el pretexto para evadirse y emprender la retirada, pues les dijo que se estaba "politizando" el problema y pedía no hacerlo, lo cual fue increpado a manera de corregirlo, pero inició su caminata rumbo al Palacio Municipal, en donde las mujeres le siguieron con las arengas de "Fraude", "No te vamos a reelegir, no votaremos más por ti".

Forman valla para proteger al edil y evitar el acercamiento de las quejosas, como ocurrió el pasado miércoles; fracasó ayer.