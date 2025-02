Afecta gripe aviar en EU: Sube precio del huevo

La crisis de gripe aviar que se vive en los Estados Unidos ha comenzado a impactar los precios del huevo en México, con un incremento del 33 por ciento en los últimos días, pero hay abasto del producto en Reynosa.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos de esta ciudad, comentó que en el último mes el precio del cartón de 30 huevos ha pasado de 70 o 75 pesos a rondar entre los 100 y 105. Señaló que México es el cuarto productor mundial de huevo y destina el 97 por ciento de su producción al consumo interno, sólo el 3 por ciento se exporta, pero debido a los brotes de influenza aviar en diversas zonas de Estados Unidos, la exportación es del 5 por ciento. Algunos estados han sido vetados para exportar productos avícolas a México y, como resultado, el país ha comenzado a vender más huevo a su vecino del norte, lo que ha reducido la oferta nacional y generado un aumento en los precios.

"Ya nos está impactando, sí ha sido fuerte el impacto el hecho de que tengan que sacrificar grandes granjas cantidades de gallina de puesta de huevo, eso hace que disminuya la oferta del huevo y se han visto en la necesidad de importar producto. México les está vendiendo ahorita, ¿quiénes los pueden vender a ellos?, son muchos requisitos los que piden: tienen que estar registrados en la FDA en Estados Unidos y supervisados por ellos, y esto solamente lo hacen los grandes grupos de productores de huevo; no deja de crear un desabasto en la producción nacional y, como consecuencia, traen un incremento de precios. Los pequeños productores o los productores medianos se han visto en la necesidad de incrementar el producto", dijo.

Ahora lo traen de Jalisco

El huevo que se distribuye en Reynosa proviene, principalmente, de Jalisco, el mayor productor del país, seguido de Michoacán y Nuevo León.

"Esperamos que pronto sea controlado y en Estados Unidos recuperen su nivel de producción, baje el nivel de requerimiento a México y esto traiga como consecuencia un equilibrio en el abasto".

En Reynosa, el consumo per cápita de huevo es de aproximadamente 24 kilos al año, lo que se traduce en un consumo diario de 80 toneladas en la ciudad.

"Hay bastante demanda, estamos hablando de que si gastaban 24 kilos por 42 pesos estaban gastando mil al año; ahora están gastando mil 344 pesos; estamos hablando de 28 mensuales adicionales a su canasta básica con el incremento que traemos ahorita nada más con el ajuste que hay de este precio del último mes", expresó.

El vocero de la Central de Abastos señaló que el proceso de recuperación de una granja afectada por la gripe aviar toma entre tres y cinco meses, por lo que se espera que la producción estadounidense se estabilice en el corto plazo.

"Estamos hablando de tres cinco meses de que ya estemos otra vez normal; es rápido, es muy rápido, considerando el desarrollo de las gallinas, porque traen pollas de otra parte nuevas y ya vienen creciditas y rapidito empiezan a nivelar sus niveles de producción", destacó.

Deben evitarse las compras de pánico

Finalmente, González Cavazos recomendó a la población evitar las compras de pánico para no generar una mayor especulación en el mercado.

"No hacer compras de pánico para que no se genere mayor demanda y eso traiga como consecuencia que se nos vaya a disparar más el precio, consumir lo que estamos consumiendo, pero sin necesidad de generar una especulación. Recuerda, la vez pasada que hubo una especulación se generó un desabasto; empiezan a ver que en Estados Unidos no hay y está muy caro, empiezan a generar compras de pánico y, posteriormente, ahora sí no va a haber y carísimo", recalcó.

Y agregó: "Ahorita hay abasto, vamos a tratar de manejarlo de la manera más tranquila, que se pueda no generar compras de pánico".