Precios de cárnicos hallan ´estabilidad´

En el primer trimestre de este 2024 se ha registrado un 5 por ciento de incremento en los precios de los cárnicos en Reynosa, con altibajos, pero sin grandes sobresaltos.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que en lo que va de enero a marzo, los precios se han mantenido estables y no ha habido incrementos muy significativos, ni decrementos.

"Ahorita no ha habido incrementos movimientos relevantes tanto a la baja como a la alza, porque ha estado muy estable las demandas o sea no ha habido incremento de demandas, la situación económica pues sí se refleja en el movimiento económico de la ciudad, sinónimo de que la situación económica no está muy bien que digamos", dijo.

Explicó que por ejemplo el pollo se ha incrementado en un 5 por ciento, andaba, se vende en alrededor de 30 a 32 pesos, pero se consigue en 35, pero hay ofertas de 28 a 30, no deja de ser un precio muy económico.

En la cuestión del puerco es un producto que se ha mantenido con un incremento del 5 por ciento, este producto principalmente viene de importación, en alrededor de los 50 pesos el kilo, a principios de año y ahorita anda en alrededor de los 55 pesos.

"Las tendencias del pollo es muy probable que tienda a subir, pero no por situaciones propias de aquí de la región o del país, sino por la cuestión de su precio internacional, tenemos ya noticias de algunas partes productoras de Estados Unidos, donde ya el producto se está empezando a disparar hacia arriba hasta dónde puede llegar, pues el año pasado llegó a costar hasta 50 esperemos que este año no llegue a esos niveles, por otro lado el puerco no se ve un incremento de precios a un corto plazo", expresó.

Explicó que de enero a marzo se han tenido algunas festividades q incrementan el precio de algunos cortes, pero se disparan algunos, pero otros bajan.

Por ejemplo, los cortes que se han incrementado es la carne con hueso, el bistec y la carne sin hueso que viene siendo las pulpas, que traen un incremento más o menos de un 5 a un 7 por ciento.

Los productos que han tendido hacia la baja la carne para barbacoa, una disminución de alrededor de un de un 13 por ciento -el pescuezo- el cachete- la cabeza- etcétera- y los cortes finos que son demandados en las festividades.

"Sí ha disminuido el valor de la de la carne para barbacoa, ahí viene mayo, ahí viene junio, entonces tienden otra vez a dispararse un poquito, pero ahorita a la fecha traen un decremento más o menos de entre el 5 y el 10 por ciento", recalcó.

En lo que va de este año, se han tenido altibajos en productos, todo de acuerdo a la demanda de los consumidores.