Temen ocurra accidente por un poste dañado

Un poste de madera con luminaria y cableado eléctrico, visiblemente dañado y con fractura y quemadura en la parte alta, se mantiene en pie desde hace casi dos meses sin recibir atención, pese a múltiples reportes realizados por vecinos del sector. Según testimonios, en días de viento fuerte llega a moverse ligeramente.

Al menos cuatro vecinos han emitido reportes desde que ocurrió la afectación, pero, ante la falta de respuesta, dejaron de insistir con impotencia.

La preocupación principal no es solo la integridad del servicio eléctrico, sino el riesgo que representa para la población. Cerca del poste, un vecino colocó una pequeña área recreativa que era utilizada por los niños del sector para jugar, pero desde que el daño se presentó, se les ha prohibido acercarse por seguridad. Mirna Hinojosa, residente del área, relató que antes los niños jugaban cerca del poste, pero ahora se les restringe el acceso. "El miedo es que se caiga... ya no dejamos que vayan por seguridad", dijo.

Incluso recordó que, cuando el poste sufrió el incendio en la parte alta, un joven tuvo que subir al segundo piso de una casa cercana para apagarlo con agua, arriesgando una descarga eléctrica debido a la conductividad del líquido, antes de que, después de dos horas, arribara Protección Civil para combatir el fuego.

Aunque el problema no ha derivado en apagones totales, los vecinos reportan caídas de voltaje en ciertos horarios, sobre todo entre las 4 y 5 de la tarde, lo que les obliga a desconectar aparatos para evitar daños. Pese a las llamadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirman que no se ha enviado personal a revisar la estructura, que sigue en uso y en condiciones que, para ellos, representan un riesgo latente.

El poste afectado se encuentra en la esquina de la calle Pino Suárez con Ignacio Estrada, en la colonia Chapultepec.