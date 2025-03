Amenazan maestros de Reynosa con paro indefinido

El Mañana / Staff.- El conflicto magisterial en Tamaulipas y otras partes del país sigue sin resolverse, luego de que el día de ayer maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 30, se manifestaran en varios municipios de la entidad en rechazo a la nueva reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 2025. La principal queja de los educadores es la modificación de los requisitos para la jubilación que, según los manifestantes, afectará sus derechos y calidad de vida.

"Seguiremos trabajando, pero lo haremos bajo protesta hasta que haya un diálogo real y se reconsideren los puntos que afectan nuestra jubilación" Enrique Sánchez Sindicalizado

Los maestros piden que se restablezcan las condiciones previas a la reforma, donde las mujeres podían jubilarse después de 28 años de servicio y los hombres a los 30 años, independientemente de la edad; ésta es la principal demanda que ha movilizado a miles de trabajadores de la educación en todo el país, quienes consideran que la reforma no sólo es injusta, sino que también vulnera sus derechos laborales.

A lo largo del estado de Tamaulipas y, particularmente en Reynosa, los maestros se mantienen en un estado de alerta y expectativa ante la falta de acuerdos con las autoridades. En la ciudad se llevó cabo una protesta en las inmediaciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación, ubicado en el bulevar Las Fuentes, exigiendo que se reconsidere la reforma que modificó los términos de la jubilación; también han expresado su preocupación por las posibles repercusiones de la nueva ley que, según aseguran, pone en riesgo una jubilación digna tras años de trabajo en las aulas.

A pesar de la tensión y la incertidumbre, los maestros en Reynosa han optado por seguir trabajando bajo protesta; las aulas mañana estarán abiertas y los estudiantes continúan con sus clases, pero dejan claro que esta decisión no implica que se hayan desestimado sus demandas; de hecho, si no se presentan avances en las negociaciones con las autoridades federales y estatales, se podría convocar a un paro indefinido, como medida de presión para que sus voces sean escuchadas. "Seguiremos trabajando, pero lo haremos bajo protesta hasta que haya un diálogo real y se reconsideren los puntos que afectan nuestra jubilación; no vamos a dejar que nos sigan ignorando", expresó el docente Enrique Sánchez, de la sección 30 del SNTE.

Por ahora, la incertidumbre persiste y los docentes siguen dispuestos a recurrir a medidas más drásticas sin apoyo de su sindicato, hasta el momento.

Si no se logran avances significativos, maestros de Reynosa y de todo el país aseguran que no descansarán hasta que la reforma se revierta o se modifiquen sus aspectos más perjudiciales, en especial aquellos que afectan la jubilación de miles de trabajadores del magisterio.





REPROBADA

*La iniciativa en discusión en el Congreso de la Unión no fue aceptada por el sector magisterial

*La medida, a discutirse en la Cámara de Diputados, no convence a maestros de representarles algún beneficio

*Emplazan a su sindicato a representarles y defenderles ante lo que consideran una medida perjudicial

*Exigen se respete su jubilación por años de servicio a la educación

*Advierten medidas más drásticas, como un paro indefinido.