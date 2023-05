Padecen camioneros por precios de combustibles

Camioneros quieren que bajen los precios de la gasolina y el diésel, ya que se les prometió por parte del Gobierno Federal y no se ha cumplido.

No hay subsidio en el combustible y los transportistas deben "aguantar" los aumentos en el precio, por lo que piden al Gobierno Federal baje los costos como lo había prometido.

Germán Serna, representante del Sindicato de la Unión de Transportistas, comentó que a diario se gastan de 80 a 90 litros de diésel, a 24 pesos que está el litro, que es lo que utilizan para los camiones, que es un gasto exorbitante.

"Muy mal con los precios, queremos que el gobierno se encargue de bajar los precios y haya fluidez para el transportista; nos afecta bastante, porque está muy alto el consumo. Día a día tenemos que echarle diésel a los camiones y actualmente están muy caras las autopartes", comentó.

Además, los transportistas deben pagar incrementos también en los precios de las refacciones, llantas y más, lo que genera mayor afectación a su economía.

Agregó que el gremio tiene 30 camiones tráileres cortos y 10 largos, y a la semana invierten, tan sólo en diésel, aproximadamente unos 300 litros, dependiendo del trabajo que tengan.

"No ha bajado (precio del diésel), por el contrario, está al alza; no tenemos apoyo, no han bajando los costos", recalcó.

Explicó que afortunadamente han contado con trabajo en lo que va de estos primeros meses del año, pero necesitan apoyo con los costos del diésel.

La agrupación se dedica a realizar acarreo y suministro de caliche y material para las obras.

