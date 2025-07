Debaten las restricciones por compartir las membresías

En esta ciudad fronteriza, ciudadanos mantienen opiniones divididas sobre la restricción que prohíbe compartir membresías de clubes comerciales, como Sam´s Club, aun entre familiares cercanos o amigos, lo que ha generado desacuerdos sobre si esta medida es justa o limita innecesariamente a los consumidores.

La polémica volvió a surgir después de que usuarios de Reynosa relataran en redes sociales experiencias negativas relacionadas con intentos de prestar la membresía para ingresar o pagar. Algunos, incluso, denunciaron bloqueos en las tarjetas por incumplir la regla de uso

exclusivo. La tienda establece que cada membresía es personal e intransferible, sin embargo, la suscripción incluye una tarjeta complementaria (según datos obtenidos por el servicio al cliente de la empresa), con posibilidad de una tercera, aunque con un costo extra, dependiendo del tipo de plan.

Esta opción sigue siendo la única vía para compartir legalmente el acceso; además, en servicio al cliente señalaron que al renovar el titular se renueva automáticamente la membresía complementaria.

Cristopher Hernández, usuario frecuente de la tienda en Reynosa, explicó: "No he tenido la necesidad de compartirla, hasta ahorita, pues no me la han pedido, pero sí estoy al tanto de eso que dicen que no la puedes compartir. Yo creo que es dependiendo de quién te toque. A mí siempre me toca gente buena onda, pero igual creo que si vas a las cajas de autocobro podrás pagar con la membresía de alguien más sin ningún problema".

Joaquín Ramos, otro ciudadano de Reynosa, relató cómo pudo realizar una compra importante usando la tarjeta de un tercero: "Yo no tengo una membresía, pero sí he comprado en Sam´s. La última vez compré una televisión con la membresía de una amiga de mi pareja, sólo la mostré al ingresar y al pagar. Yo pensé que sí se podía compartir, porque cuando pagué en la pantallita salió la foto de la titular y de todas formas me la vendieron, no tuve inconvenientes; pero si no se puede compartir, pues está gacho, porque yo casi ni compro ahí como para pagar una anualidad".

Aunque algunos consumidores insisten en que el control depende del criterio de cada sucursal y la supervisión en cajas, la política oficial de la tienda no permite el uso compartido de la tarjeta principal fuera de los titulares registrados.

En Reynosa, la medida sigue dividiendo opiniones, especialmente entre quienes aseguran que sólo realizan compras ocasionales y consideran excesivo pagar una anualidad sin la posibilidad de compartir el beneficio.