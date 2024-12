Pide juez equidad en proceso electoral del Poder Judicial

Por: Guadalupe Salas

Diciembre 12, 2024 -

El Mañana / Staff.- Con miras a las elecciones de junio de 2024, donde se elegirán 464 magistraturas y 386 jueces federales mediante voto popular, integrantes del Poder Judicial hacen un llamado a garantizar condiciones equitativas y a evitar la intervención de actores políticos.

Entre ellos destaca el juez federal, Jesús Desiderio Cavazos Elizondo, quien manifestó su confianza en que las autoridades respetarán el trabajo de los jueces actuales y garantizarán un proceso imparcial.

"Las reglas son claras, los partidos políticos no deben intervenir. Es fundamental respetar la voluntad popular", afirmó el juez, quien participará en las elecciones de 2025 tras procedimiento por medio de "tómbola", donde se le asignó número non, quien aseguró que su decisión de no declinar fue firme y expresó su confianza en que la ciudadanía valore su trayectoria.

"Yo también fui un estudiante brillante, pero para este cargo se requiere una trayectoria acumulada y una formación sólida". Jesús Desiderio Cavazos Elizondo Juez federal

El juez explicó que, en las próximas semanas, los tres poderes publicarán listas de los candidatos que avanzarán a la siguiente fase. Estas listas serán resultado de un análisis de los perfiles postulantes.

El proceso incluirá entrevistas, exámenes y presentaciones, cuya modalidad variará según el poder que las organice. En el caso del Poder Judicial, se aplicarán exámenes teóricos, mientras que en el Legislativo y Ejecutivo se realizarán entrevistas y exposiciones ante comités especializados.

El juez Jesús Desiderio Cavazos también externó su opinión acerca de la invitación a participar abogados recién egresados en Derecho para participar en estas elecciones, señalando que carecen de la madurez y experiencia necesarias para asumir cargos de tal responsabilidad.

Con más de 15 años de experiencia en la carrera judicial, además de su labor previa como litigante, el juez subrayó la importancia de que los jóvenes inicien en niveles básicos del Poder Judicial para formarse adecuadamente.

"Es bueno motivarlos, pero deben empezar desde los primeros escaños de la carrera judicial", concluyó.