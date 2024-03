Levantan la voz por igualdad salarial

El Mañana / Staff.- Con el esfuerzo y el tesón de las mujeres, poco a poco se avanza en la igualdad en los salarios, aunque aún hay mucho que recorrer. Con todo y las barreras que existen, realizan doble trabajo, sacan adelante a sus familias y alientan a las nuevas generaciones a prepararse para seguir abriendo esa brecha.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, El Mañana realizó el programa "Conversando Con", donde estuvieron como invitadas: Sandra Guardiola Sáenz, expresidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa y Tamaulipas; Yirla Paola García López, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa; Perla Cano Martinez, expresidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y Johana Juárez Mancinas, directora de MyExpo Emprendedor.Es.





¿A qué se debe que aún sigamos enfrentando una brecha salarial con todos los avances que se han tenido?

"No todas las empresas, debo declarar; existen empresas donde la equidad de género se demuestra también en los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Ha ido mejorando, también, porque los niveles de educación, según el INEGI, en las últimas encuestas son del 2021 o 2022 el nivel de educación de la mujer, más o menos en el nivel medio superior, se ha duplicado, ya no se quedan nada más con la educación básica, sino que hay más preparación de la mujer. Sí es importante aprovechar ahorita que hay elecciones, que es cuando uno puede promover políticas públicas para ver ese tema, que se puedan regular también, que no sea algo que quede a discreción de los patrones y los reclutadores, sino que a iguales condiciones del trabajo que va a desempeñar, sea igualmente recompensado con un salario digno", dijo Sandra Guardiola Sáenz, expresidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa

Como mujeres ¿qué podemos hacer para superar estos retos?

"Como mujeres sí tenemos que levantar la voz, señalar, no puede ser a un criterio de los patrones; la dinámica de las familias ha cambiado, en algún momento, si nos remontamos a los orígenes en la mayoría de los hogares, el varón era el proveedor, hoy en día tenemos madres solteras, tenemos madres divorciadas que son, de pronto, cabezas de familia y que siguen enfrentándose a esta situación donde el dinero, por más preparación que tengas, nunca llega a un nivel igual que un varón con la misma preparación; entonces, mientras nosotras no señalemos, no hagamos visible la problemática, van a seguir existiendo estos temas bajo la mesa porque es algo que a muchos les incomoda, que pocos quieren hablar, pero que sigue existiendo y que sigue afectando y mermando el desarrollo económico de las familias", dijo Yirla Paola García López, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa.

¿Qué debe hacer el gobierno para atender y mejorar las condiciones salariales de las mujeres?

"Podemos alzar la voz. Si hay una diferencia salarial, no nos damos cuenta porque a veces, pues a lo mejor no nos valoramos algunas ocasiones o a lo mejor pensamos, ´bueno al rato pido el aumento y mientras trabajo para demostrar lo que soy´; pero sí hablar, hablar y exponer este tema, porque no nada más está afectando a una como mujer, sino a toda la familia en general, entonces, pues bueno, yo les invito a que hacemos la voz y que pidamos esas reformas salariales y que puedan hacer esa intervención a través de la Cámara de Diputados y Senadores; estaría genial", expresó Perla Cano Martínez, expresidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

¿Cuáles serían las propuestas para avanzar en la igualdad de género en todos los aspectos?

"Realmente, hemos avanzado un porcentaje muy pequeño, entonces, nosotros como mujeres sí podemos lograrlo, todo es por granito de arena. A lo que yo me dedico ahorita siento que yo estoy poniendo mi granito de arena en las chicas que van avanzando, y soltarse y darse cuenta que, a pesar de que existe esa brecha salarial formal, podemos empezar de poco a poco; no somos ni mejores ni peores, pero siempre tenemos que tener una igualdad", dijo Johana Juárez Mancinas, directora de MyExpo Emprendedor.Es.

En la frontera ¿el panorama salarial es diferente?

"Efectivamente, aquí tenemos un salario más alto que en el interior con el salario mínimo, no por eso las empresas pagan el salario mínimo, realmente es un salario base, pero la idea de tener el salario con esa diferenciación es para hacer más competitivos aquí como frontera, y pues tenemos condiciones idóneas, no nada más es el salario, sino hay que ver el bienestar de las trabajadoras y trabajadores y atender sus necesidades", dijo la contadora Sandra Guardiola Sáenz, quien presentó cinco puntos, ahora que andan en campaña los candidatos de los diferentes partidos para que tomen en cuenta y atiendan la violencia contra la mujer, ofrecer los incentivos fiscales para ayudar a las empresas para motivarlas a que la mujer se desarrolle en sus hogares, insistir en el regreso de las instancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, así como crear mesas de trabajo donde las mujeres participen.





¿Cuál es el ejemplo y el mensaje que les debemos dar a las niñas, adolescentes y jóvenes?

"No podemos señalar si no estamos educadas. Mi recomendación o mi consejo a las nuevas generaciones: no se cansen de prepararse, vivan sus sueños, profesionalícense", dijo Yirla Paola García López, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa.

"Que tengan un amor propio, eso empieza desde que uno se la cree, lo que vales, porque cada una de nosotras valemos lo que somos y no necesitamos que alguien nos lo diga; tenemos que creérnoslo, ser valientes y estar innovando, ser activas y muy expresivas y, sobre todo, alzar la voz cuando lo necesitamos", dijo Perla Cano Martinez, expresidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

"Si tú tienes una idea loca de un negocio, ese idea loca, por más que te digan que está loca, esa es la correcta; entonces el miedo es indispensable. Si no hay miedo, no corremos riesgos; sean valientes", dijo Johana Juárez Mancinas, directora de MyExpo Emprendedor.Es.

"Cuántas mujeres muy valiosas, virtuosas, que hacen tantas cosas que están invisibilizadas, que se levantan desde muy temprano a hacer la comida a los hijos, a prepararles sus uniformes; hay mucha mujer virtuosa, pero necesitamos reconocerlas y los varones también conozcan a las mujeres", recalcó Sandra Guardiola Saenz, expresidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa y Tamaulipas.





DATOS POR LA IGUALDAD

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y ONU Mujeres México, analizó una serie de indicadores de género dentro del hogar y el mercado laboral, con un enfoque en los puestos de liderazgo, tanto del sector privado como del público, y estas propuestas, en el contexto electoral actual del país, pueden enriquecer las agendas de las y los candidatos a nivel federal y local.





BRECHA DE INGRESO

En promedio, las mujeres ganan 6 mil 360 pesos al mes, mientras que los hombres perciben 9 mil 762 pesos.

Es una brecha de ingresos de 35%, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH).

Es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 65.





MUJERES EN EL HOGAR

Los hombres dedican 16 horas al trabajo del hogar y de cuidados no remunerado a la semana; las mujeres dedican 40 horas.

17.2 millones de mujeres se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, en contraste con 992 mil hombres que se dedican a estas labores de manera exclusiva.

Hay 17 veces más mujeres que hombres en esta situación.

INFORMALIDAD

En México, la participación de las mujeres en la economía remunerada alcanza 46%, mientras que la de los hombres asciende a 77%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El 55% de las mujeres tiene un empleo dentro de la informalidad en comparación con 49% de los hombres en esta misma situación; y las mujeres en esa situación ganan 48% menos que sus pares en trabajos formales.





VIOLENCIA LABORAL

Tres de cada 10 mujeres han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida.

El tipo de violencia que reportan las mujeres con mayor frecuencia es la discriminación por razones de género, que se refleja en situaciones como tener menos oportunidades que un hombre para ascender, o recibir un menor pago que sus pares hombres.

El 24% de las trabajadoras entre 25 y 34 años declaró vivir una situación así.

Únicamente 8% de mujeres solicitó apoyo o denunció la discriminación que enfrentó.

La razón principal para no hacerlo fue por considerarlo algo sin importancia (32%) seguido por miedo a las consecuencias o amenazas (22%).





INGRESOS PROPIOS

En México, 24.5% de las mujeres no cuenta con ingresos propios.

Para las mujeres, 54% de sus ingresos provienen de fuentes terceras, mientras que para los hombres esta proporción desciende a 31%.

Las mujeres tienen menor independencia económica, lo que puede resultar en limitar su autonomía en la toma de decisiones.





BRECHAS DE GÉNERO EN LOS PUESTOS DE LIDERAZGO

Aunque las mujeres representan 43% de la plantilla laboral de las casi 200 empresas analizadas, la proporción disminuye a medida que aumenta el nivel jerárquico.

Las mujeres ocupan 25% de las direcciones de áreas jurídicas, 11% de las direcciones de finanzas.

Sólo 4% ocupa una dirección general.

México es el tercer país de América Latina con menor presencia de mujeres en los puestos de mayor nivel jerárquico en el sector público.