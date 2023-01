Le paraliza la vida

"Yo estuve asistiendo con muletas a la preparatoria, pero ahorita ya no puedo mantenerme en pie, el dolor es mucho, tampoco puedo estar sentada, es tumor de células gigantes, es un tumor óseo.

"Estas última semanas han sido más difíciles porque ya tengo dos niños chiquitos, no puedo pararme hacerles de comer, necesito ayuda para todo, es lo más difícil, tener dos niños que dependen de ti y no poder cuidarlos", dijo entre lágrimas.

Ariadna señaló que la cuidan su madre y su suegra, además se apoya con la venta de tamales, donaciones y un bingo que se realizará este domingo 22, a las 3:00 de la tarde en la colonia Narciso Mendoza, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 214.

Ariadna agradece de corazón a las personas que le han ayudado y a quien guste donar a la cuenta 4169 1608 7685 5603 de Bancoppel o llamar al teléfono 899 917 3278, incluso pueden acudir a visitarla en la colonia, Villa Dorada, en calle Mario Vargas Llosa, número 1121, por la colonia, Jarachina Sur.

NECESITA RECURSOS

A la joven se le han solicitado una operación que cuesta 49 mil 500 pesos y alrededor de 3 mil pesos para los exámenes preoparatorios, por lo que pide el apoyo de la comunidad, además de medicamento que son caros como la nalbufima que es una caja con 5 ampolletas, el soloro que es caja con cuatro parches para el dolor.

"Necesito una operación para extirpar y van hacer una biopsia preoperatoria y dependiendo lo que diga el especialista, en este mes ha sido que está creciendo muy rápido, yo creo que por eso no le damos la importancia necesaria, empezó a crecer muy rápido", recalcó.

"Cualquier dolor atiéndase, yo me atendí muy tarde, quiero cuidar a los niños, me gustaba hacerle de comer a los niños y que mi hijo me dijera que estaba rica, es lo más difícil de todo esto", recalcó la joven.