Recaudan 46 toneladas de alimento

El Mañana / Staff.- Hasta el momento el Banco de Alimentos de Reynosa ha logrado recaudar más de 46 toneladas de alimentos y llaman a la comunidad a seguir participando en el Hambretón 2023 para llegar a la meta de 100 toneladas para final de este año.

Karen de Jesús Dávila Zapata, procuradora de fondos del Banco de Alimentos comentó a El Mañana que las escuelas han sido una parte fundamental, participando CBTIS 07, CETIS 71, COBAT 07, así como otros colegios y empresas.





¿Qué se puede donar?

“Pueden donar latas, alimentos no perecederos, también pueden donar frijol, arroz, aceites, incluso pueden donar papel de baño, todo lo que nos gustan donar nosotros no decimos que no, lo que nos quieran donar es bienvenido y se los agradecemos mucho”, dijo.

El Hambretón de este año permanecerá hasta el 31 de diciembre, por lo que se sigue trabajando para obtener más donaciones de alimentos.

“Esperamos superarla e incluso esperamos también superar la meta de las 100 de este año, primeramente Dios, ojalá lleguemos más arriba de lo que tenemos nosotros como meta”, recalcó.

En Reynosa hay mucha de alimentos por lo que siempre se trata de obtener los productos más básicos como arroz, frijol y aceite.

“Lo básico para la alimentación que como sabemos el frijol, el hierro que nos da, el arroz es un carbohidrato básico en las familias mexicanas y el aceite que nos ayuda a cocinar, también es uno de los básicos pero ya sea también la latería como el atún, que es una proteína barata y de buena calidad, frijoles enlatados, elote enlatado, lo que nos puedan donar se lo aceptamos cualquier cosa es buena para nosotros”, expresó.