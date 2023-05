Exhortan a continuar medidas preventivas

El Mañana/ Staff.- "No hay qué bajar la guardia completamente, mucha gente con la suspensión de la alerta sanitaria, como que ´ya la hicimos, ya la libramos´, no, el virus sigue y hay que seguir con las medidas de precaución", dijo Gabriel Rosado Triay, médico pediatra.

Comentó que el uso del cubrebocas será ahora exclusivo para lugares donde haya aglomeración y con poca ventilación, por lo que en estos casos sigue siendo recomendado, así como para los que tengan síntomas respiratorios.

"En esos casos sí sigue vigente el uso de cubrebocas y como la mayoría de la población ya está vacunada hoy o ya tuvo contacto con el virus del covid ya la mayor parte tiene la inmunidad de rebaño, ya está protegida la mayor cantidad de la gente.

"Pero eso no es una garantía al 100 por ciento, porque las personas con comorbilidades como hipertensión, alergias, diabetes e hipertensos, son susceptibles a tener la enfermedad nuevamente, la sugerencia es que se sigan cuidando", recalcó.

Y argumentó: "Ya no hay la alerta sanitaria pero todavía está el virus, el virus llegó para quedarse con nosotros, va a ser como el virus de la influenza que está todo el año y que en invierno tengamos nuevos casos aunque menos severos".

MENORES SIN VACUNA

Rosado Triay explicó que en el caso de los menores de edad, nunca llegó la vacuna para los de menos de 5 años, por lo que sí se han visto casos de Covid en pequeños.

"La mayoría se ha manifestado con fiebre alta, persistente, quejumbrosos en cuanto que es duele la garganta para comer, pero no ha afectado las vías respiratorias inferiores, pulmones, bronquios, motivo por el cual no hemos tenido internamientos como tuvimos anteriormente, ellos sí están expuestos al no estar vacunados", recalcó.

En estos casos la recomendación es que los padres de familia estén al pendiente para que en cuanto salga la vacuna para este sector de la población y que ante síntomas los lleven al médico.

"En Estados Unidos ya se les está poniendo en mayores de 6 meses, pero en México todavía no tenemos esas vacunas, estar al pendiente y en cuanto se autoriza vacunarlos, mientras tanto evitar que vayan a sitios de aglomeraciones", recalcó.

Explicó que ante covid la población en general y menores de edad deben aumentar líquidos y no hay tratamiento específico, ya que no a todos les funciona el mismo antiviral.