Se mantiene estable el peso frente a dólar

El tipo de cambio en casas de cambio de la zona fronteriza registró una cotización de 17 pesos con 90 centavos a la compra y 19 pesos con 10 centavos a la venta, manteniendo un comportamiento a la baja en comparación con semanas anteriores.

El pasado 04 de agosto el billete verde se vendía a 19 pesos con 40 centavos y a la compra en 18 pesos con 20 centavos.

El 25 de julio el dólar se encontraba a la venta en 19 con 10 y a la compra en 18 con 10 centavos, mientras que el 14 de julio estaba a la venta en 19 con 30 y a la compra en 18 con 50 centavos.

La demanda se mantiene constante, principalmente por parte de ciudadanos que cruzan hacia Estados Unidos para realizar compras o pagos, así como por comercios que dependen de insumos provenientes del vecino país.

La cercanía con el mercado estadounidense y la interacción comercial diaria que se vive en la región, hacen cotidiano la compra de dólares en las casas de cambio locales.

En las últimas semanas, el dólar ha tenido un comportamiento a la baja, beneficiando a quienes realizan compras en los Estados Unidos.



