Aumenta demanda de Pensión Mujeres

Alta demanda tiene el programa Pensión Mujeres Bienestar, enfocado a mujeres de 60 a 64 años, ya que diariamente acude una gran cantidad de féminas a realizar el trámite.

Los viernes se recibe a quienes tengan apellidos que comienzan con S, T, U, V, W, X, Y o Z, los días 15, 22 y 29 de agosto.

En tanto que los sábados se abre la atención para todas las letras, en las fechas 16, 23 y 30 de agosto, para las mujeres que no hayan podido acudir en su fecha que marca el calendario oficial.

La convocatoria se desarrolla durante todo este mes, por lo que concluye el 30 de agosto en el centro de convenciones del Parque Cultural en la oficina de Bienestar Federal.

LOS REQUISITOS

Los requisitos son: llevar acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, INE vigente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, 2 números de contacto.

Desde que inició el registro el primero de agosto, se ha tenido una alta demanda de trámites de mujeres que buscan acceder al apoyo bimestral de 3 mil pesos por parte del Gobierno Federal.

Se invita a las mujeres con ese rango de edad, a que acudan en la fecha que les toca, a fin de que puedan ser beneficiadas con este programa.



