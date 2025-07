Pueden padres de trabajadores fallecidos solicitar pensión en las clínicas del IMSS

En Reynosa, padres de asegurados o pensionados fallecidos pueden solicitar una pensión como ascendientes, siempre y cuando no existan otros beneficiarios directos, como cónyuge, hijos o concubina(o) con derecho a recibirla, así lo dio a conocer Daniel Torres, dirigente de Comunicación Social del IMSS en la ciudad.

De acuerdo con información oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que los ascendientes puedan acceder a este derecho deben cumplir con ciertos requisitos.

En esta frontera, el trámite debe realizarse directamente en la Unidad de Medicina Familiar (UMF), donde el derechohabiente recibía consulta.

En Reynosa existen tres clínicas habilitadas: UMF No. 33, ubicada en avenida Virreyes; UMF No. 40, en Jarachina Sur y UMF No. 41, en la colonia Balcones de Alcalá.

Según la Ley del Seguro Social, la pensión de ascendientes forma parte de las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, invalidez y vida. El monto mensual equivale a un porcentaje del salario base de cotización del asegurado, similar al que recibirían cónyuge o hijos, si existieran.

Para más información sobre documentos y formatos, los interesados pueden consultar el portal oficial www.imss.gob.mx o acudir directamente a la ventanilla de prestaciones económicas de su UMF correspondiente.