Urgen reparar el barandal de puente en dren Reynosa

Pésimo y peligroso es el estado en que se encuentra el barandal del puente vehicular existente sobre el dren Reynosa, a la altura de la avenida Virreyes.

Pese a que el problema persiste desde hace un par de años no ha sido atendido, aún cuando diariamente pasan por ahí cientos de personas, entre adultos, jóvenes y niños que acuden a pie a la Unidad de Medicina Familiar del Seguro Social, o bien, a realizar compras a un centro comercial situado a corta distancia de ahí.

"Se ha insistido una y otra vez en que el municipio debe tomar cartas en el asunto para prevenir accidentes en los que se vean involucrados transeúntes, pero no se explica el por qué no se ha intervenido hasta el momento, aún cuando la reparación de lo dañado no requiere más que una mínima inversión", dijo Soraya Esquivel, una jovencita que transita a diario por ahí para tomar el microbús en el bulevar Hidalgo.

No son cincuenta ni cien las personas que obligadamente tienen que pasar por ahí, y que por falta de un tramo de banqueta hasta tienen que caminar por plena avenida exponiéndose a sufrir algún atropellamiento.