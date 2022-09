Crean paraíso migrante

El sitio se ubica a unos metros del río Bravo, entre los alrededores del refugio ´Senda de Vida I´ y la Casa para Indigentes.

Familias centroamericanas y de Haití conviven sin espacio abierto, sin cocinas ni baños públicos. "No tuvimos otra opción más que armar una casita de campaña y venirnos acá a dormir, porque en todos los refugios nos dicen lo mismo: ya no hay lugar. Venimos de Honduras, somos dos adultos y cuatro niños, era imposible quedarnos en nuestro país. Vamos a Estados Unidos, tenemos familia con la que planeamos llegar a trabajar, hacer nueva vida", dijo Mario, migrante.

El campamento es visible desde el libramiento Luis Echeverría, que conecta a la calle 20 de Noviembre, y aunque comenzó a formarse desde el primer semestre de este año, la ocupación se ha duplicado en las últimas horas. "Llegamos en junio a Reynosa, y la petición de un refugio aún no está resuelta; estar aquí en la calle es muy difícil, llueve, hace calor, no hay baño; preocupa porque hay niños pequeños y mujeres embarazadas, pero no hay otras opciones", refirieron migrantes haitianos.

La necesidad por conseguir recurso ha motivado a algunos para emprender proyectos ambulantes, donde se venden diversos tipos de comida y bebida, uno de los más famosos: las brochetas de pollo asado.

Entre los espacios donde se puede caminar se ofrecen botellas de agua, fruta picada, helados, platos de comida caliente y servicios de belleza, como la peluquería.

Los migrantes que viven en este campamento pasan el día en los alrededores de la colonia Aquiles Serdán y zona centro; algunos, incluso, han sido contratados por empresas locales en servicios de limpieza, mantenimiento, construcción o ayudantes generales en mercados.

NEGOCIAZO DE TAXISTAS