Padecen 100 familias sin agua

Residentes de la colonia Villa Florida Sector B claman por agua todos los días pero sus demandas no son escuchadas.

Ante tal situación, el clamor para que les envíe el municipio o la Comapa por lo menos el agua en camiones pipa cada dos días, es general.

Para atender las necesidades en casa, tanto para el quehacer, lavar trastes y para bañarnos, tenemos muchas veces que comprar agua en el dispensario de la esquina, porque por las llaves no nos llega ni una gota y si no tuvimos tiempo para almacenar, pues la situación es peor.

"No sabemos qué estén pensando las autoridades del municipio o del organismo operador de agua que no atienden nuestro justificado reclamo. Ya se ha llamado en múltiples ocasiones a los teléfonos de la Comisión Municipal de Agua y no nos atienden en tanto que aquí nosotros seguimos padeciendo la escasez del vital líquido", insistieron los quejosos.

Las altas temperaturas y el calor que se siente que es insoportable, hace más complicada y desesperante la situación que estamos viviendo alrededor de 400 personas, añadieron.

Hay quienes sí llegan a almacenar y tienen que levantarse en la madrugada para llenar tinas y demás recipientes.

Quienes más sufren, son las personas que tienen un segundo piso en sus casas, pues el agua no sube hasta el tinaco.

Los qué sí se les facilitan medianamente las cosas es a aquellos que tienen solamente un piso y que también tienen tinaco y se les alcanza a medio llenar cuando llega el vital líquido, pero quienes no cuentan con un recipiente, simplemente no guardan nada.

Lo curioso de este fenómeno es que a los lavaderos que hay a lo largo de Los Colorines, nunca les falta agua pues cuentan con grandes bombas que ´chupan´ el poco líquido que hay en las tuberías, dejando sin gota a los vecinos del lugar.

Desde hace un mes, no llega ni gota en casi todo el día a las llaves domiciliarias.

Algunos vecinos que llegan a almacenar agua por las madrugadas y la regalan a quienes viven cerca.