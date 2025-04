Otro deslave en bordo del Rodhe

En el aire quedó una parte de la vialidad que comunica a las colonias Camelias, Hacienda Las Fuentes, sectores 1,2 y 3, así como asentamientos humanos aledaños, tras una serie de deslaves ocurridos desde el pasado 28 de marzo, producto de la tormenta que azotó a Reynosa.

"El temor que tenemos quienes vivimos en este sector es que, con cualquier otra lluvia que nos llegue, la carpeta asfáltica podría venirse abajo y hasta provocar un accidente automovilístico de graves consecuencias", dijo Mara Elizabeth Colins Rosado, residente la calle Camelias con Framboyán.

"Se trata de, por lo menos, 30 metros de tierra que sostiene la arteria que se derrumbó por la fuerza del agua de lluvia y, por tanto, estamos haciendo un llamado a las autoridades de Conagua, Comapa y Servicios Primarios del municipio para que vengan a atender el problema", agregó.

"Queremos que vengan y arreglen el problema, que no lo dejen a la mitad, que hagan su trabajo; no queremos que nos vengan a prometer ni que nos vengan a dar kits de limpieza, eso no nos sirve, queremos que se haga lo que se tenga que hacer para evitar que con otras lluvias se derrumbe la carretera", indicó.

"Aquí en Las Camelias mucha gente perdió sus pertenencias y otras tuvieron que irse a vivir temporalmente con familiares en otras colonias, porque nada les quedó en buenas condiciones, muebles colchones y demás.

Queremos ayuda del gobierno, pero de manera urgente", sostuvo Colins Rosado.

En la colonia vive gente que trabaja en maquila, de choferes y en distintas actividades más, y no solamente se llenó de lodo, sino también de mucha agua.

Insistió en que se requiere ayuda por parte del gobierno ante la diversidad de daños que dejaron a su paso las torrenciales lluvias.