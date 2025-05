Piden organización para la entrega de tarjetas de becas

Madres y padres de familia que acudieron con sus hijos a recoger su tarjeta de la beca federal "Benito Juarez" al CETI 131 de la colonia Las Granjas, piden mayor organización a la hora de entregar los plásticos, ya que estuvieron bajo los intensos rayos del sol durante varias horas.

Algunos jefes de familia llegaron desde las 5:00, otros a las 6:00 y 8:00, y a las 16:00 apenas iban terminando el trámite y saliendo del plantel.

Sonia Adame, una madre de familia, señaló que acudieron desde temprana hora y que no todos pudieron recibir la tarjeta; muchos se fueron y otros fueron regresados para que vayan de nuevo el próximo 15 de mayo.

"Llegamos desde temprano y no nos querían atender, nos tenían al puro sol; mucha gente no aguantó y se fue, y que regresaran hasta el 15 de mayo y pedir otro día de trabajo; obvio, no se los van a dar", dijo.

La madre de familia señaló que se debe tener una mayor organización, una sombra donde puedan estar esperando sin riesgo de un golpe de calor pero, sobre todo, agilizar los tiempos.

"Vino una persona y dijo que debemos organizar los documentos, que porque cuando estábamos en la fila para pasar ya parecemos gallinas todas alborotadas", expresó.