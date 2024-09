Ahora sí ponen orden en la zona centro; por la toma del nuevo Cabildo

Pese a que los llamados de la ciudadanía para liberar las banquetas en el área del "mercadito" del ferrocarril en la zona centro habían sido ignoradas por parte de autoridades, ahora sí se giró la indicación de poner orden en esa parte del también llamado Centro Histórico, donde será el escenario de la toma de protesta del próximo cabildo para la administración 2024-2027.

Cabe señalar que la sesión solemne se realizará este viernes en punto de las 7:00 de la tarde en la explanada del museo del ferrocarril, donde habrán de rendir protesta los integrantes del próximo cabildo.

Desde temprana hora de este jueves, personal de diferentes departamentos del Municipio, se concertó en el lugar para realizar labores de limpieza, pintura de cordones y delimitación de carriles así como pasos peatonales, además se ordenó el retiro de los estantes por parte de los comerciantes del mercado.

En los cruces de la calle Colón con Porfirio Díaz y Benito Juárez fue cerrada la vialidad por parte de la dirección de Tránsito Municipal para facilitar el acceso del personal encargado de dar una mejor imagen a este sector, aun cuando se trata de una solicitud hecha por los ciudadanos y locatarios desde hace varios meses, pero que por la realización de la sesión solemne ahora sí fue posible.

Durante la tarde de ayer se logró observar la instalación de pantallas gigantes a los extremos de la explanada del Museo del Ferrocarril, a fin de que los asistentes puedan atestiguar cómodamente la ceremonia, sin embargo, ninguna autoridad municipal tiene conocimiento de cuanto costará la realización de este evento.

"Hasta que no me pasen a mí el total del gasto ya vemos si hay presupuesto o no hay presupuesto, realmente este evento de toma de protesta no lo paga esta administración sino la entrante, pero realmente hasta octubre puedes tener un aproximado más cercano" informó la primera síndico María Luisa Tavares Saldaña.