Invita el Parque Cultural a taller de Proyección Escénica

Con el objetivo de fortalecer las habilidades interpretativas y expresivas de actores y actrices, tanto en formación como con experiencia, el Parque Cultural Reynosa invita al taller intensivo "Proyección Escénica".

Este curso se desarrollará en el salón de teatro del Parque Cultural los días 9 y 10 de agosto, ofreciendo un espacio de aprendizaje enfocado en el trabajo del cuerpo y la voz como herramientas fundamentales para la presencia escénica.

El taller será impartido por la actriz, docente y coach vocal Alejandra Díaz, que cuenta con formación profesional en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Querétaro y una certificación en técnica vocal hablada por el Centro de Estudios para el Uso de la Voz.

Las autoridades culturales hacen un llamado a quienes deseen mejorar su desempeño escénico a aprovechar esta oportunidad de formación especializada.

El taller es gratuito y de cupo limitado, por lo que se recomienda realizar el registro.

El Parque Cultural Reynosa apoya al talento local y regional, mediante actividades que fortalecen la formación artística.