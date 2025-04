Descarta operativo antialcohol en Reynosa

El Mañana/ Staff.- Bajo el eslogan "Vive tus vacaciones sin tragedias; si tomas no manejes", se dio inicio al operativo vial correspondiente al periodo vacacional de Semana Santa. No obstante, se confirmó que no se implementarán operativos antialcohol durante estos días.

Iris Chavira, titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad en Reynosa, informó que aunque no se darán a conocer aún cifras específicas sobre accidentes recientes, se tiene conocimiento de que los percances vehiculares siguen ocurriendo en distintos puntos de la ciudad.

"En toda la ciudad hay accidentes, pero nuestra finalidad es bajar la incidencia de choques", declaró la funcionaria.

El operativo consistirá en rondines de vigilancia y presencia estratégica de elementos de Tránsito en puntos clave, como la entrada a la ciudad por la carretera a San Fernando, el Aeropuerto Internacional de Reynosa, así como en zonas cercanas al Hospital Materno (carretera Monterrey-Reynosa) y el Hospital Muguerza.

Chavira aclaró que no habrá retenes ni operativos para detectar conductores en estado de ebriedad, limitando las acciones a la vigilancia, orientación a los conductores y entrega de folletos informativos. Dichos materiales incluirán recomendaciones para la prevención de accidentes, así como información sobre el reglamento vial y las multas vigentes.

El objetivo principal del operativo, según las autoridades, es promover la conducción responsable durante este periodo de descanso, apelando a la conciencia de los automovilistas. Aunque se abstuvieron de proporcionar estadísticas recientes de siniestralidad, recalcaron la importancia de respetar los señalamientos viales y no combinar el alcohol con el volante.