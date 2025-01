Denuncian irregularidades durante ventas navideñas

Por: Isbac Martínez

Enero 05, 2025 -

La Procuraduría Federal del Consumidor en Reynosa recibió un total de 26 quejas durante el operativo "Fiestas Decembrinas", comprendido del 16 al 31 de diciembre, mismas que aún se encuentran en vías de resolución.

A decir del director de la oficina nororiente con sede en esta frontera, José Luis Márquez Sánchez, este operativo concluyó el último día del 2024; sin embargo, aún se encuentra vigente el operativo vacacional turístico, mediante el cual verifican desde tiendas de autoservicio y departamentales, hasta líneas de autobuses y estacionamientos, así como aerolíneas a fin de que se respeten los derechos de los consumidores.

Entre las quejas más comunes presentadas por parte de los consumidores se encuentran el no aceptar devoluciones de mercancía, no cumplir con las fechas de entrega, no respetar los precios y no cumplir con las garantías.

Durante el operativo vacacional turístico, verificadores de la Profeco se encuentran visitando alrededor de 10 establecimientos diariamente a fin de que cumplan con las disposiciones de protección al consumidor, como mantener los precios a la vista y respetar las ofertas.

Muchos de los consumidores esperan hasta regresar de vacaciones de sus lugares de origen para presentar sus inconformidades o solicitar asesoría, por lo que las quejas pudieran repuntar durante la segunda semana de enero.

RECLAMOS

Negocios no aceptan devoluciones de mercancía

Incumplen con las fechas de entrega

No respetan los precios establecidos