Aplican ´Operativo mochila´; ausentismo en la preparatoria

"No íbamos a tomar el riesgo de que nuestros hijos vinieran y que ocurriera una desgracia; el jueves no los mandamos por esos mensajes donde decían del tiroteo, se acordó que iban a revisar mochilas, estuvimos de acuerdo. Consideramos como padres que es algo favorable, sobre todo por la tranquilidad de que deben de venir a aprender", comentó Lizbeth, madre de familia.

La revisión de mochilas provocó largas filas y aplicó de manera general a todos los estudiantes.

Durante el proceso también se indicó que se adquirieron detectores de metal. "Me parece correcto que se revise la mochila y que los estudiantes vean que no se puede estar bromeando con temas de seguridad. En el país hay personas que han perdido la vida por este tipo de circunstancias y a nivel internacional también, así que no pueden jugar con eso", indicó David, padre de familia.

La amenaza de tiroteo en la escuela fue considerada un rumor por el patronato del plantel, quien afirmó ya se había detectado al estudiante responsable y que se actuaría conforme a los reglamentos.

Mientras tanto, con el operativo mochila ayer las clases se efectuaron con normalidad.

HAY HERMETISMO

Este plantel toda la semana ha estado vigilado por elementos de seguridad, debido al fallecimiento de un estudiante de apenas 15 años, que al hacer contacto con unos cables de alta tensión, perdió la vida.