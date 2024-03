Ofrecen charlas del Amor de Dios

Pláticas en las que el tema central será "El Amor de Dios" son las que se impartirán en la iglesia San Judas Tadeo, de la colonia La Cañada, como parte de las actividades eclesiásticas propias de la Semana Santa.

"Como parte de la Misión de Evangelización programada por la misma parroquia, también se darán pláticas en varias casas de feligreses los días 20, 21 y 22 del presente mes a distintas horas del día", dijeron Hortensia Zúñiga y Dulce Martínez.

En tal virtud, se convocará a los creyentes a que asistan a las casas de reunión localizadas en calle Privada Venezuela No. 535 con la señora Martha Guadalupe Ponce; con la señora Celia Sánchez, de la Edmundo Valdés Sur No. 505, así como con Dora Andrea Uribe, de Privada Ecuador No. 544 en el mismo asentamiento humano.

En la parroquia de la calle Londres y Hawái S/N también habrá actividad en ese renglón en distintos horarios que irán desde las 10:00 a las 18:00 horas.

La programación de los actos litúrgicos inician el 22 de marzo, viernes de Dolores con el rezo del rosario y la eucaristía solemne, para concluirlos el 31 del mismo mes con el domingo de Resurrección o domingo de Pascua. A lo largo de la Semana Santa habrá misas a distintas horas del día a las que se invita a los feligreses.

Las acciones las presidirá Fray Rodolfo Ramírez De la Torre, párroco de la iglesia.