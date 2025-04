Abre PT oficina para afiliación

En Reynosa se debe dar oportunidad a otras personas, como empresarios y ciudadanos para gobernar y cambiar la situación difícil que se vive.

La coordinadora estatal de afiliación del Partido del Trabajo, Cendy Robles, en conferencia de prensa informó que en Reynosa hay un presupuesto anual de 3 mil millones de pesos, pero que no se ve en las escuelas, hospitales, medicinas, parques nuevos o avenidas.

"¿Cuántos años lleva ya gobernando?, ahora pueden entender por qué no quieren soltar el hueso. Aquí tenemos gente sumamente talentosa, echada para adelante, empresarios, profesionistas o quienes no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera, ¿por qué no darles la oportunidad de gobernar?"

En este sentido ve áreas de oportunidad en Tamaulipas, sobre todo en la ciudad de Reynosa, donde actualmente hay un gobierno de coalición, pero que no se ve el trabajo por parte del alcalde Carlos Peña Ortiz y su madre Maki Ortiz.

"Es un personaje el actual alcalde que ustedes tienen que, pues ya su mamá había sido alcaldesa durante dos administraciones y él ya lleva una administración, y la verdad es que los cambios no se ven aquí en la ciudad de Reynosa. Yo veo una ciudad con muchas áreas de oportunidad, con muchas dificultades; acaban de vivir una experiencia bastante difícil con el tema de las lluvias, donde lamentablemente muchas personas perdieron la vida y hubo muchos políticos que estuvieron por aquí aprovecharse, venir a tomarse la foto".

Como parte de su visita a Reynosa se inauguró la primera oficina de afiliación, que no sólo funcionará para registrar formalmente a nuevos militantes, sino que también brindará diversos servicios gratuitos a la comunidad: consultas médicas con entrega de medicamentos gratuitos, asesoría jurídica proporcionada por un grupo de abogados voluntarios, cortes de cabello gratuitos mediante la colaboración de estilistas locales y atención psicológica a cargo de profesionales.

Mencionó que en esta oficina hay recursos del partido, no fondos públicos involucrados, todo es financiado por ciudadanos comprometidos.

"Se le podría dar realmente la oportunidad de poder participar porque, díganme ustedes, ¿cuántas veces hemos visto a los compañeros, líderes de colonia, por ejemplo, que estén ocupando una candidatura en Tamaulipas?, difícilmente lo vemos; hemos estado viendo, por lo menos, en las últimas elecciones en Tamaulipas, los mismos nombres de siempre, y la verdad es que no vemos que se le dé oportunidad a generaciones nuevas, a la ciudadanía en general", apuntó la coordinadora estatal de afiliación del PT.