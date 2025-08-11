Salen a cazar ofertas de útiles escolares

Se vive incremento de afluencia de padres de familia que recorren papelerías y tiendas en la zona centro en busca de útiles escolares para el próximo ciclo escolar.

Se revisan y comparan precios en libretas, lápices, mochilas, uniformes y zapatos, ya que las vacaciones avanzan y se acerca el regreso a clases.

Los compradores aprovechan ofertas y paquetes escolares, a fin de ahorrar y estirar el dinero lo más que se pueda.

Comerciantes esperan que la actividad se mantenga alta durante los próximos días, ya que muchas familias ajustan su presupuesto para realizar estas compras de acuerdo al sueldo quincenal o semanal.

Todavía falta lo que resta del mes de agosto para que los menores, adolescentes y jóvenes, regresen a las aulas, por lo que las madres y padres de familia buscan poco a poco los artículos escolares.

El 01 de septiembre los estudiantes regresarán a clases al ciclo escolar 2025-2026, por lo que en los hogares se organizan los presupuestos familiares para surtir la listas escolares que la mayoría de las veces son caras.



