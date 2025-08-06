Salen padres de familia a la caza de las ofertas

Con el regreso a clases que se aproxima, padres y madres de familia comienzan la búsqueda de útiles escolares, centrándose en conseguir los cuadernos más económicos.

En un recorrido por tiendas de autoservicio y papelerías, se constató que los precios de los cuadernos oscilan desde los 14 pesos con 50 centavos hasta los 299 pesos, dependiendo del tipo, marca, tamaño, diseño y número de hojas.

Los precios más comunes registrados en el mercado incluyen cuadernos de 34 pesos con 90 centavos, 39, 44, 52 con 90 centavos, 69, 79, 99 con 90 centavos, 129, 179, 199 y hasta 299 pesos.

Una de las opciones es un cuaderno que normalmente tiene un costo de 239 pesos, pero actualmente se encuentra en oferta a 77 pesos, lo que representa un ahorro importante, ya que es de pasta dura y puede "aguantar" más.

"La situación económica esta difícil, comparamos precios para poder surtir las listas escolares sin afectar el resto de nuestros gastos, porque todo está caro y buscamos lo más económico", dijo Andrea Ramírez.

Las madres de familia realizan prácticamente cacería de ofertas y pro mociones durante agosto, buscando garantizar que sus hijos cuenten con los materiales necesarios para el regreso a clases.

La situación económica está difícil, comparamos precios para poder surtir las listas escolares sin afectar el resto de nuestros gastos, porque todo está caro y buscamos lo más económico.¨