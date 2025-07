Oferta Guardia Estatal más de 300 vacantes

La Guardia Estatal y el sistema penitenciario de Tamaulipas mantienen abiertas sus convocatorias para aquellas personas interesadas en integrarse como elementos de seguridad o custodios, con el objetivo de reforzar la seguridad y profesionalizar los servicios de vigilancia en el estado.

Javier García Jasso, custodio y encargado de orientación a aspirantes, informó que actualmente se cuenta con alrededor de 300 vacantes para Guardia Estatal y 80 para custodios penitenciarios.

Inicialmente, se tenían disponibles 500 espacios para la Guardia Estatal, pero tras el inicio de cursos de formación de nuevos elementos quedan disponibles 300 lugares; en el caso de custodios, se ofertaron 100 vacantes, de las cuales 20 ya están en curso, quedando 80 disponibles.

"A veces no pasan las evaluaciones, pues ya no es cuestión ni de nosotros; sí tenemos aceptación, pero a veces no pasan las evaluaciones, la invitación es que participen en dos convocatorias como guardia estatal o como custodio; el curso para el primero dura 6 meses y para el segundo tres meses", expresó.

Los interesados en integrarse a la Guardia Estatal recibirán un sueldo mensual de 26 mil 176 pesos, mientras que para el cargo de custodio el salario es de 25 mil 736 pesos mensuales; además, durante el curso de formación los aspirantes reciben la preparación necesaria en protocolos de actuación, derechos humanos, manejo de crisis y control de situaciones de riesgo.

Los requisitos incluyen una estatura mínima de 1.55 metros para mujeres y 1.60 para hombres, con edades entre 18 y 40 años.

Señaló que la mayoría de los aspirantes que se presentan son hombres, aunque también se ha registrado la participación de mujeres interesadas en integrarse a estas áreas de seguridad.

"La mayor parte son hombres, sí vienen mujeres, pero muy poco, la mayor parte son hombres", expresó.