Inicia UTTN periodo de inscripciones

A través del departamento de servicios escolares, contando con gran afluencia, se dio inicio al período de inscripciones para alumnos de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, decenas de aspirantes se dieron cita en las instalaciones de dicha institución educativa, para realizar el trámite correspondiente.

Se anunció a los interesados, que el calendario de inscripción se dará a conocer a través de las distintas direcciones de las carreras, por lo que se solicita a los jóvenes, se mantengan pendientes respeto a las indicaciones que serán emitidas durante los próximos días.

Los requisitos de inscripción son: Acta de Nacimiento (original y una copia), CURP con código QR (una copia), Certificado de Bachillerato (original y una copia), dicho tramite se realiza de manera presencial en el área de servicios escolares, ubicado en el edificio de rectoría.

Bajo la dirección de su rector Edgar Garza Hernández, la UTTN brinda a las nuevas generaciones una nutrida oferta académica, la cual incluye distintas ingenierías y licenciaturas enfocadas en carreras profesionales que van acorde a la oferta laboral que existe en esta región.