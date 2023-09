En riesgo peatones por obras del Museo

El Mañana / Staff

Obras del Museo del Ferrocarril y pavimentación de una parte de la zona Peatonal Hidalgo, ponen en riesgo a peatones, esto en el primer cuadro de la ciudad.

A casi cuatro años que comenzara su construcción la obra no ha sido concluida, por lo que continúan los trabajos, con todo lo que esto implica, a esto se le suma que esta siendo pavimentada parte de la calle de la Peatonal Hidalgo, hacen casi imposible el paso a peatones por este lugar, constituyendo toda una odisea para las personas que se ven en la necesidad de caminar por ese espacio, para acudir a algún comercio o para trasladarse a tomar su transporte.

Por otra parte los comerciantes han sido afectados en un 90% en sus establecimientos, ya que la gente no quiere acudir a sus comercios por lo mismo de la dificultad que representa que lleguen hasta donde se encuentran, nos comentan los comerciantes del lugar, que cuando llueve se hace lodo, y ahorita la polvadera, el cableado esta colgado, la gente tiene miedo acercarse, ahorita no tenemos, ni teléfono ni internet todo esta cortado, rotos los drenajes, a veces no tenemos agua porque también rompen la tubería las máquinas.

Todos los comercios están siendo afectados la gente no baja para acá por el riesgo que representa, personas de la tercera edad se ha caído, aparte lo que implica en nuestros ingresos estamos cerrando medio día, en la noche no hay alumbrado por lo mismo que tiraron los cables, de luz, por lo que se vuelve inseguro transitar también, piden comerciantes que se le de celeridad a esta obra.

Afectación a los comercios del lugar.