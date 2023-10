´No hay necesidad de reponer clases´

Hay escuelas, como la primaria "Profesor Baltazar Diaz Bazán" que no suspendió clases.

El Mañana / Staff.- No todas las escuelas trabajan reponiendo las clases tras el paro laboral pasado, ya que se mantuvieron trabajando sin contratiempos.

PRIMARIA PROF. BALTAZAR DÍAZ

Es el caso de la escuela primaria "Profesor Baltazar Díaz Bazán", ubicada en la colonia Campestre, donde los maestros estuvieron trabajando las dos semanas de suspensión docente tras las peticiones que realizaban al gobierno estatal.

El director el plantel no se fue al paro laboral ni los maestros, por lo que los alumnos acudieron a las aulas en tiempo y forma. De esta forma, dicha escuela no tiene que reponer las clases porque no faltaron a clases y se mantuvieron trabajando normalmente.

Aunque en la mayoría de los planteles de educación básica, los maestros dejaron las aulas para unirse al paro afuera de las instalaciones del Centro Regional de Desarrollo Educativo, y así se mantuvieron dos semanas.