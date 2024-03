Sin registro oficial sobre feminicidios

El Mañana / Staff.- Durante estos dos meses y medio de 2024 no se tiene registro oficial ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), de feminicidios, aunque igual se precisa que por el solo hecho de no tener registro no se debe interpretar como que no hayan sucedido.

DATOS

Olivia Lemus, presidenta de la Codhet, declaró en entrevista a EL MAÑANA que durante el año 2023 documentaron 23 feminicidios.

En lo que va del 2024 no se tiene conocimiento o denuncias documentadas de asesinatos en contra de mujeres, pero fue precisa al referir que tal vez haya conocimiento de alguno o varios, pero que éstos no han sido denunciados ante las autoridades.

Los delitos relacionados con violencia sexual y física se dirigen ante la Fiscalía Especializada, o bien, ante el Centro de Justicia para Mujeres, en el fraccionamiento Puerta del Sol.

La Codhet sólo interviene tras el conocimiento de la denuncia ante la representación social, iniciado un expediente a manera de documentar los casos, que oficialmente son denuncias por las víctimas o sus familiares.

Indicó que suele ser el temor de represalias o amenazas en contra de quienes denuncien la razón por la cual no lo hacen, así como la falta de confianza hacia las autoridades judiciales.

Por lo que dijo que es preocupante la incidencia de la violencia familiar y en contra de mujeres, pues la emergencia sanitaria iniciada en 2020, solamente visibilizó esta violencia de género, que ha alcanzado el nivel de pandemia.