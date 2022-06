´No afectamos a nadie con paro´: trabajadores

El Mañana / Staff.- Durante las dos horas en que se realizó el plantón de protesta en demanda del pago de su incremento salarial, aprobado en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo. Los trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ( Comapa ) no afectaron a los usuarios con el servicio.

Fue establecido el acuerdo que los trabajadores asignados en la operación de los Cárcamos o Centros de Tratamiento de Aguas Residuales, Plantas Potabilizadoras y aquellos asignados en orden de trabajo, no participaran y se mantuvieran atentos a sus labores.

-Decimos no ingresas a nuestras labores en demanda del pago de nuestro incremento del 4.5% aprobado por el gobierno municipal negociado a principios de marzo y aplicable a partir de mayo, lo cual no ocurrió y aquí estamos hablando de los ingresos salariales de los trabajadores que son un derecho de ellos y sus familias, conscientes de ello, actuamos conforme a derecho, pero sin afectar a los usuarios que no tienen culpa alguna-, apuntó.