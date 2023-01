Entra nueva normatividad: Esconden cigarros

El Mañana / Staff.- Aunque por el momento no hay ningún operativo en Reynosa para que los negocios cumplan con las nuevas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, tiendas de conveniencia han optado por esconder los artículos elaborados con ese elemento, siendo los cigarros los más evidentes, que ahora se ofrecen desde cajas negras.

REEMPLAZAN

Los estantes donde abundaban las marcas, colores, sabores o costos, similar a un catálogo, se han reemplazado por mostradores en color negro, que impiden al cliente elegir entre diversas variedades.

"Estamos vendiendo, pero están tapados, la mayoría nos pregunta por las marcas, entonces la tenemos que sacar de la caja; no sabemos cuántas tiendas en Reynosa están haciendo esto, pero a nosotros nos dieron desde México la instrucción", dijo Noemí, trabajadora de una tienda.

El cambio se ha efectuado en las últimas horas, pero la mayoría de tiendas todavía los tiene en exhibición.

La Ley General para el Control del Tabaco expone que, a partir del 16 de enero de este 2023, los vendedores deben eliminar de mostradores y exhibición cualquier articulo de tabaco, ofreciéndolos desde una lista donde aparezca la marca y precio.

Pero de acuerdo a los vendedores, el hecho de que el cliente no vea los cigarros, no ha sido causa para no comprar.

"La verdad es que la gente que compra cigarros ya sabe las marcas, incluso cuando vieron así todo negro pensaron que había escasez; por lo general se tiene un tipo favorito y cuando la compran van por más de una cajetilla", agregó Noemí.

Con esta medida se pretende reducir el consumo de tabaco en nuestro país, por lo que tampoco está permitido anunciar el producto en medios de comunicación.

Ciudadanos en Reynosa tienen opiniones divididas ante los cambios: por una parte están las personas que consideran que sí se podrá reducir el consumo de los ya fumadores y evitar que existan nuevos, pero también están los grupos que indican que estas acciones no harán algo positivo por la salud de la población, y que por el contrario, se impide al consumidor elegir de manera libre sus compras.

Hallan formas de mostrar productos al cliente.