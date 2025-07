Denuncia colectivo negligencia forense

De acuerdo a integrantes del colectivo "Amor por los Desaparecidos", hasta el momento se cuenta con nueve casos de negligencia por parte de las autoridades por cuestiones de identificación forense, "Ya tenemos muchos casos documentados y vamos a interponer una queja ante Derechos Humanos por la grave omisión por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas", indicó su vocero, Andrés Méndez Ñeco.

Destaca el caso de Neyra, una joven desaparecida desde el mes de agosto de 2024, quien fue localizada sin vida sólo un mes después, en septiembre; sin embargo, fue casi un año más tarde que se logró identificar e informar a sus familiares. "Es una omisión muy grande por parte de la Fiscalía que después de un año hayan entregado el cuerpo a su mamá, sabiendo que ella la estaba buscando en todos los lugares de Reynosa y el estado".

En Tamaulipas está por abrirse el grupo miltidiciplinario de Identificación Humano, en el municipio de Altamira, hecho que causa incorfomidad entre las familias buscadoras, ya que, refieren, debido al índice de desaparecidos y cantidad de fosas clandestinas, ubicadas cada vez de manera más frecuente, Reynosa debería ser la sede de dicho centro.

"Los cuerpos que se van encontrando no los identifican porque no hay reactivos, porque es muy costoso o porque no se encuentran los grupos sanguíneos de las familias, que en ocasiones no ponen las denuncias", mencionó Méndez.

Asimismo invitó a los ciudadanos a realizar el proceso correspondiente, sólo así se contará con información esencial para lograr una búsqueda exitosa.

Conteo

9 Casos documentados